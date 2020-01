Oroscopo 2020 per i single, i suggerimenti per trovare l'amore (Di lunedì 27 gennaio 2020) Oroscopo e single. Non tutti i single sono uguali: c'è chi si trova bene con la propria condizione e mira a mantenere lo status quo di scapolone a lungo e chi invece spasima per trovare l'anima gemella e nonostante migliaia di tentativi, rimane sempre a bocca asciutta. Siete anche voi tra i segni zodiacali che vorrebbero sistemarsi, mettendo su famiglia, quest'anno? Se desiderate tanto cambiare lo stato civile da celibe a impegnato o addirittura fidanzato, allora seguite i consigli che vi danno le stelle in fatto d'amore. Ma attenzione: non sono consigli sul corteggiamento o le mosse da attuare in campo sentimentale, quanto più dei passi verso l'accettazione di se stessi e dei propri limiti. Non è un caso che gli psicologi sostengano che chi si ama, si fa amare. Dunque, provate a smussare questi angoli della vostra personalità: sbloccando ... gqitalia

