Oculus: "Rebuilding Notre Dame”, un intimo sguardo alla Cattedrale prima e dopo l'incendio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sull'Oculus Store è disponibile "Rebuilding Notre Dame", il nuovo documentario in realtà virtuale di TARGO per Oculus Quest su Oculus TV, grazie al quale le persone di tutto il mondo potranno entrare all'interno delle mura di Notre Dame per osservarla prima e dopo l'incendio.Risalente al XII secolo, Notre Dame è un punto di riferimento culturale ricco di significato storico e religioso. La Cattedrale ha preso fuoco il 15 Aprile 2019, causando la distruzione del suo storico campanile. Dal quel momento, la famosa attrazione turistica è stata chiusa al pubblico, in attesa di un importante e impegnativo lavoro di restauro. Grazie a "Rebuilding Notre Dame", il nuovo documentario in realtà virtuale di TARGO disponibile per Oculus Quest su Oculus TV, le persone di tutto il mondo potranno entrare all'interno delle mura di Notre Dame per osservarla prima e dopo l'incendio.L'esperienza inizia con ... eurogamer

Eurogamer_it : Oculus: 'Rebuilding Notre Dame”, un intimo sguardo alla Cattedrale prima e dopo l'incendio - cyberanimax : Rebuilding Notre Dame per Oculus Quest mostra le meraviglie della cattedrale di Parigi prima e dopo il terribile in… - megamodo : Oculus Store presenta “Rebuilding Notre Dame”, un intimo sg #documentario #notredame #oculusstore… -