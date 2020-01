Nomine: ok Cdm a Agenzie, Ruffini a Entrate, Minenna a Dogane e Agostini a Demanio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Via libera del Cdm alle Nomine per le Agenzie fiscali. Con un cambio in extremis: l’accordo raggiunto nei giorni scorsi ha tenuto, i nomi sono rimasti gli stessi con il ritorno di Ernesto Maria Ruffini all’Agenzia delle Entrate. Ma il tempo supplementare per il disco verde -era atteso già nel Cdm di giovedì scorso- ha portato a qualche variazione nell’intesa con un cambio in corsa: Antonio Agostini è stato nominato al Demanio, mentre Marcello Minenna andrà alle Dogane e ai Monopoli.L'articolo Nomine: ok Cdm a Agenzie, Ruffini a Entrate, Minenna a Dogane e Agostini a Demanio CalcioWeb. calcioweb.eu

