Nadal-Thiem, Australian Open 2020: data, programma, orario, tv, streaming quarti di finale (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’iberico Rafael Nadal si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open di tennis battendo in quattro set l’Australiano Nick Kyrgios: ora lo spagnolo è atteso dall’incrocio con l’austriaco Dominic Thiem, che ha superato nella notte italiana in tre set il transalpino Gael Monfils. Il match si giocherà mercoledì 29 gennaio. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo della sfida in programma mercoledì 29 gennaio, con orario e campo da definire. programma quarti DI finale Nadal-Thiem Mercoledì 29 gennaio, orario e campo da definire Rafael Nadal (Spagna)-DOminic Thiem (Austria) Guida tv – Diretta su Eurosport Guida ... oasport

