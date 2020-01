Morti in corsia, Cazzaniga condannato all’ergastolo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Arriva in questi momenti la notizia direttamente dal Tribunale di Busto Arsizio che ha deciso di emettere in questi momenti condanna nei confronti di Leonardo Cazzaniga. L’ex viceprimario del Pronto Soccorso di Saronno, in provincia di Varese, oggi alla sbarra per Morti sospette in corsia. Come si apprende, l’ex viceprimario è stato condannato all’ergastolo per 12 omicidi. L'articolo Morti in corsia, Cazzaniga condannato all’ergastolo proviene da The Social Post. thesocialpost

