Meteo settimana, NEVE su ALPI, ma su INVERNO non ci siamo ancora (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ci prova in tutti i modi l'atmosfera a ritrovare un aspetto più consono al calendario ma le alte pressioni, alla fine, riescono ancora ad averla vinta. Anche la coraggiosa perturbazione in transito sull'Italia nel corso del weekend non è riuscita a dare i frutti sperati limitandosi a portare qualche debole fenomeno sparso in un contesto davvero poco convinto sul fronte invernale. Le notizie inoltre non sono delle migliori nemmeno per i prossimi giorni. Nonostante alcuni timidi disturbi potranno insidiare l'ennesima alta pressione, l'INVERNO proprio non parte. Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci attende sul fronte Meteorologico per questa nuova settimana. Fino a mercoledì il flusso nord atlantico riuscirà a mantenersi a latitudini relativamente più basse. Per il nostro Paese tutto si tradurrà in una maggior ingerenza dei venti occidentali i quali rinforzeranno ... meteogiornale

