«C'è qualcosa da rivedere nel sistema democratico, arroganza e violenza in certi contesti non ce la saremmo mai aspettata in Emilia-Romagna»: Matteo Salvini ha preso talmente bene la sconfitta nella regione rossa che in conferenza stampa con Lucia Borgonzoni parla di non meglio precisati rallentamenti nello spoglio per denunciare non chiarissimi problemi visto che nessun altro ne ha parlato. Matteo Salvini e «l'arroganza e la violenza nel voto in Emilia-Romagna» Il Capitano è riuscito ad ammettere nel frattempo che la Lega non è il primo partito né in Calabria né in Emilia, a differenza di quello che aveva affermato ieri notte. Sabato aveva fatto girare la voce di minacce a un ristorante dove era prevista una cena del Carroccio, ma i proprietari hanno spiegato che l'evento è stato annullato a causa di una fuga di gas.

