Un’ora e venti minuti di conversazione intensa, senza sconti, in cui la vita privata e la professione si intrecciano in un unico, coerente racconto di resilienza. Ospite dell’ultima puntata del podcast “ Supernova ” di Alessandro Cattelan, Concita De Gregorio si è raccontata come raramente aveva fatto prima, parlando della malattia, dei d ebiti milionari e della sua incrollabile etica del lavoro, il tutto tenuto insieme da una filosofia precisa: “Io ho avuto un’educazione ferrea del non lamento. Non ci si lamenta. . Io credo che quello che succede nella vita non dipende da te, però dipende da te come reagire”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho ereditato un debito di 3 milioni dall'Unità, ero sola con i bimbi piccoli. Il cancro? Basta con la retorica del guerriero": parla Concita De Gregorio