Il prezzo della spesa sale ancora quali sono le città più care in Italia

A giugno 2025 l'inflazione è all'1,7%, ma per il carrello della spesa è più alta: 2,8%. Secondo alcune associazioni di consumatori, le famiglie in media spendono 320 euro in più all'anno per gli alimentari. L'aumento del caro vita colpisce alcune città più di altre: al primo posto c'è Bolzano, all'ultimo Pisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Centri estivi, Firenze è la seconda città più cara: 177 euro a settimana la spesa media - Firenze, 9 giugno 2025 – Con la chiusura delle scuole, per molte famiglie fiorentine si ripropone il solito dilemma: come organizzare le giornate dei figli durante la lunga pausa scolastica? I centri estivi rappresentano un’ancora di salvezza per chi lavora, ma i costi stanno diventando sempre più difficili da sostenere.

Le città più care d’Italia, una spesa costa 763 euro: l’inflazione di maggio da Nord a Sud - L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di maggio, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

Addio a Stefano Foresi. Una vita spesa al servizio della città di Ancona - ANCONA – Pochi minuti dopo le 7 di questa mattina, martedì 24 giugno 2026, Ancona ha perso una delle sue più illustri figure politiche e non solo.

