Tascabile naturale irresistibile | perché tutti parlano dei profumi solidi

Lo abbiamo visto su Tik Tok: i profumi solidi sono dei perfetti alleati da avere sempre a portata di mano. Nel mondo del beauty e della profumeria sono infatti tantissimi i prodotti che ci permettono di profumare, in maniera più o meno intensa o duratura. La ricerca cosmetica avanza sempre di più per una questione non solo pratica, ma anche ecologica. Profumi solidi: quali sono i vantaggi?. In questo, questa particolare tipologia di profumo ci permette di avere diversi vantaggi in merito: è senza alcol, non è un liquido (quindi è perfetto da portare in vacanza), non è a rischio perdita e soprattutto è perfetto per fare layering. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tascabile, naturale, irresistibile: perché tutti parlano dei profumi solidi

In questa notizia si parla di: solidi - profumi - tascabile - naturale

I migliori profumi solidi naturali che durano - Harper's BAZAAR - Come per i roll on, i profumi solidi tendono ad avere formule più semplici che ben si prestano a un layering di fragranze. harpersbazaar.com scrive

Profumi solidi, cosa sono e come si usano - ELLE - In questo caso abbiamo a che fare con dei panetti a base di ingredienti naturali come cere e borri, ... Come scrive elle.com