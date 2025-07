Salta la fila con la scorta il ministro Urso risponde alle polemiche dopo il video di Zingaretti | È la scorta che decide

A scatenare il caso è stato inizialmente un video pubblicato sui social dal noto attore Luca Zingaretti, con il quale aveva denunciato il fatto che “la moglie di un politico italiano” era stata fatta passare davanti a tutti gli altri passeggeri in attesa di imbarcarsi in aeroporto. Si trattava, come si è scoperto dopo, di Olga Sokhnenko, consorte del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il ministro quest’oggi ha replicato alle polemiche con un’intervista a Repubblica: “Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Tpi.it

