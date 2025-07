Morto sul colpo Lo schianto è spaventoso tragedia in Italia | traffico paralizzato

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 16 luglio 2025, lungo la via Casilina, nel territorio di Cassino, in provincia di Frosinone. Intorno alle ore 10, un’automobile e una moto si sono scontrate violentemente, causando la morte del motociclista, un uomo di 65 anni. Lo schianto è avvenuto precisamente all’ingresso nord di Cassino, nei pressi del centro commerciale Forum. I mezzi coinvolti sono una Fiat Panda e una motocicletta guidata dalla vittima. Le cause dell’impatto sono ancora da chiarire, ma la violenza dello scontro non ha lasciato scampo al centauro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morto sul colpo”. Lo schianto è spaventoso, tragedia in Italia: traffico paralizzato

