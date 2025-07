Liliana Resinovich le dichiarazioni degli avvocati di Visintin | le sue condizioni di salute

Il mistero intorno alla morte di Liliana Resinovich resta ancora irrisolto. La vicenda, che ha scosso l’opinione pubblica, affonda le sue radici nel 14 dicembre 2021, giorno in cui la donna è scomparsa. Inizialmente si era parlato di suicidio, ma con il passare delle indagini l’ipotesi di omicidio è diventata sempre più centrale. Al centro dell’attenzione giudiziaria c’è il marito, Sebastiano Visintin, oggi indagato. Recentemente, come riportato da Il Piccolo, gli avvocati difensori di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, hanno diffuso una nota ufficiale riguardo agli ultimi sviluppi. Hanato la recente perquisizione e la ripetizione degli accertamenti sui consumi legati all’attività di affilatura coltelli e alla ricerca di materiale ferroso: “Guardando alla perquisizione da ultimo disposta, alla ripetizione di accertamenti già condotti a suo tempo per il monitoraggio dei consumi afferenti l’attività di affilatura dei coltelli da parte del Visintin nonché la ricerca di tracce di materiale ferroso residuato dalla lavorazione degli stessi, non possiamo che esprimere un plauso, sicuramente, nei confronti della Procura per l’eccesso, finanche, di zelo investigativo nella ricerca di elementi che comunque con estrema difficoltà potranno comunque essere assunti come ‘probatori del fatto'”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

