le regioni europee temono la perdita dei fondi per la coesione

Le autorità regionali stanno per perdere il controllo su miliardi di fondi europei. La Commissione europea è, infatti, in procinto di smantellare le procedure in vigore da decenni che conferivano loro un ruolo diretto nella definizione delle modalità di spesa dei fondi di coesione. Mercoledì, 16 luglio, l'esecutivo UE svelerà la proposta per una radicale revisione della politica di coesione da oltre 300 miliardi di euro - quasi un terzo dell'intero bilancio UE - originariamente concepita per aiutare le regioni più povere a recuperare il gap con quelle più ricche. "Dietro il fumo della semplificazione e dell'efficienza, emergerà una 'grande brutta legge'", ha avvertito Kata Tütt?, presidente dell'organismo di rappresentanza regionale dell'UE, all'inizio di luglio.

