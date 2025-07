Cittadini acesi al voto per approvare il bilancio partecipato

Da oggi, mercoledì 16, fino a mercoledì 30 luglio si voterà per il bilancio partecipato del Comune di Acireale. Sono sei le proposte progettuali ritenute idonee dal comitato tecnico e quindi ammesse al voto. Accertata la fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi, adesso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Montoro, i conti non tornano: bilancio comunale al voto con parere contrario dei revisori - Montoro  – Il 19 maggio alle ore 17:30, presso l’aula consiliare del Comune di Montoro, si terrà la seduta pubblica durante la quale il Consiglio Comunale sarà chiamato a esprimersi sul bilancio di previsione 2025-2027.

Montoro, bilancio al voto: clima teso in consiglio comunale - Montoro – È atteso per domani sera, presso la sede comunale di Palazzo dell’Annunziata a Pianello, il voto del consiglio comunale sul bilancio di previsione 2025/2027.

Torrecuso, approvato il bilancio consuntivo: voto contrario dell’opposizione - Tempo di lettura: 3 minuti Con delibera n. 17 del 23.05.2025 l’assise comunale di Torrecuso ha approvato il bilancio consuntivo 2024 con il netto voto contrario dei consiglieri di opposizione presenti Cutillo, Sauchella e Maffei (Rillo assente giustificato per coevi impegni in USA per il Sannio Consorzio Tutela Vini).

