Alessandro Greco | Io e mia moglie casti da quattro anni una scelta di fede

Profondamente cattolico e praticante, Alessandro Greco ha deciso di compiere una scelta che oggi per molti può apparire fuori dai tempi, ma dettata da una grande fede. Il presentatore tv ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di vivere nella castità da quattro anni il rapporto che lo lega alla moglie Beatrice Bocci. La coppia ha due figli: Alessandra, nata da una precedente relazione della moglie, e Lorenzo. “Sul web ci si ferma ai titoli che non possono spiegare quello che in realtà è il frutto del nostro cammino di fede – racconta Alessandro Greco – È stata una decisione sponsale rimettere al centro della nostra vita personale e di coppia i sacramenti, così da poterci sposare anche in Chiesa, come è successo nel 2014, dopo che ci eravamo uniti civilmente nel 2008. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Alessandro Greco: “Io e mia moglie casti da quattro anni, una scelta di fede”

