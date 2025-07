Bankitalia rinnova l' intesa con la Guardia di Finanza

Il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, hanno sottoscritto il rinnovo del Protocollo d'Intesa, che aggiorna e rafforza la cooperazione fra le due Istituzioni, con l'obiettivo di rendere ancora più efficaci l'attività di vigilanza bancaria e finanziaria e il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il potenziamento della collaborazione - si legge in una nota - consentirà di affrontare meglio i rischi connessi con le minacce emergenti, rispetto ai quali potranno essere sviluppate congiuntamente strategie di prevenzione e contrasto, anche attraverso tavoli di lavoro per lo studio e l'approfondimento di fenomeni rilevanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bankitalia rinnova l'intesa con la Guardia di Finanza

In questa notizia si parla di: intesa - guardia - finanza - bankitalia

Guardia Agroforestale Italiana, stipulato protocollo d'intesa con l’U.N.A.C. - La Guardia Agroforestale Italiana con il Presidente Antonio D’Acunto e il dirigente Regionale di settore Andrea Palmese hanno stipulato un importante protocollo d’intesa con l’associazione U.

Guardia di Finanza, siglato protocollo d'intesa con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - La Guardia di finanza (GDF) e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) hanno siglato, in data odierna, un protocollo d’intesa con l’obiettivo di promuovere e potenziare la collaborazione tra le due Amministrazioni nell’assolvimento delle rispettive funzioni istituzionali, a tutela della.

Cybersicurezza, firmato protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - È stato siglato un protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per rafforzare la cooperazione nella tutela della sicurezza cibernetica del Paese.

Bankitalia rinnova l'intesa con la Guardia di Finanza; Svolta Intesa Sanpaolo sulle cripto: i dettagli del primo trade di una banca italiana su Bitcoin; Intesa Sanpaolo, tutte le magagne del caso Coviello.

Bankitalia rinnova l'intesa con la Guardia di Finanza - Il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. Si legge su msn.com

Banca d'Italia e Guardia di Finanza, rinnovato il protocollo d'intesa - Il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. Lo riporta teleborsa.it