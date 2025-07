Garlasco si cerca il dna di Ignoto 3 tra i compagni di scuola di Andrea Sempio | convocati anche i professori

Si cerca ignoto 3 tra le vecchie amicizie di Andrea Sempio. Ascoltati anche i professori dell'indagato per scoprire l'identità del presunto complice. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, si cerca il dna di Ignoto 3 tra i compagni di scuola di Andrea Sempio: convocati anche i professori

In questa notizia si parla di: cerca - ignoto - andrea - sempio

La mano sul viso e il dna "ignoto" nella bocca. Perché la procura cerca un terzo uomo - Il caso di Garlasco acquisisce un nuovo elemento d'indagine che, al momento, fornisce solo indicazioni sommarie e non certezze su quanto accaduto nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007.

Delitto di Garlasco, si cerca tra gli amici di Sempio per il Dna di Ignoto 3: la pista del complice - Gli investigatori al lavoro sul Dna trovato nella bocca di Chiara Poggi: la pista del complice di Andrea Sempio per Ignoto 3

Garlasco, acquisiti i registri della scuola frequentata da Sempio: si cerca Ignoto 3 anche tra i suoi compagni - Continua la caccia a Ignoto 3 nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Mentre per i consulenti di parte l'ipotesi più verosimile è quella della contaminazione, gli inquirenti potrebbero sentire presto ex professori e compagni di classe di Sempio che nel 2007, anno dell'omicidio, si diplomò.

Il Messaggero. ZBSBrothers · Thriller Tension. Un dna maschile che non coincide con quello di Andrea Sempio nè con quello di Alberto Stasi. Chi è l’ignoto 3? Le nuove analisi genetiche aprono nuove domande sul caso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 1 Vai su Facebook

Il delitto di Garlasco riapre con la scoperta del Dna maschile “Ignoto 3” nel tampone orale di Chiara Poggi. La Procura di Pavia indaga amici di Andrea Sempio, sospettando un complice. Il caso, dopo quasi 20 anni, resta aperto. #Garlasco #Ignoto3 Vai su X

Garlasco, si cerca il dna di Ignoto 3 tra i compagni di scuola di Andrea Sempio: convocati anche i professori; Garlasco, chi è ignoto 3? Si cerca tra gli ex compagni di scuola di Andrea Sempio: «Saranno chiamati anche i p; Garlasco, la caccia a «Ignoto 3» è iniziata: si parte dai compagni di scuola di Andrea Sempio.

Garlasco, l'ignoto 3 si cerca tra gli ex compagni di scuola di Andrea Sempio: «Saranno chiamati anche i professori» - Passare in rassegna il profilo genetico di una trentina, o quasi, di persone per stabilire se la traccia maschile isolata sulla garza usata come una sorta di tampone per prelevare il ... msn.com scrive

Garlasco, la caccia a «Ignoto 3» è iniziata: si parte dai compagni di scuola di Andrea Sempio - Un profilo genetico maschile completo, rinvenuto sul cadavere di Chiara, potrebbe appartenere all’assassino o a un complice. Da panorama.it