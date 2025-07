Ti è mai capitato di aprire il frigo e sgranocchiare un würstel “al volo” senza cuocerlo? Oppure di tagliarlo a rondelle per arricchire un’insalata estiva? È un gesto comune, ma c’è una ragione molto seria per cui sull’etichetta trovi scritto “da consumare previa cottura”. A spiegarlo è il biologo nutrizionista Simone Gabrielli su Cookist, che mette in guardia da un batterio subdolo: Listeria monocytogenes. Questo microrganismo può sopravvivere anche in frigorifero e rappresenta un rischio concreto, soprattutto per soggetti vulnerabili come bambini, donne incinte, anziani e persone con difese immunitarie basse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Würstel crudi? L'esperto: "Perché non devi mai mangiarli". Il motivo scientifico