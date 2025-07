Aeroporto Fellini il sindaco Sadegholvaad | Siamo già al lavoro su nuove rotte Il 2025 è l' anno della svolta

Nel corso della seduta di ieri, 15 luglio, il consiglio comunale ha approvato con 21 voti favorevoli, zero contrari e sette astenuti l’accordo di cooperazione tra il Comune di Rimini e Apt Servizi per la promozione turistica legata allo scalo aeroportuale "Federico Fellini".  “L'accordo firmato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

L’aeroporto “Federico Fellini” supera la verifica dell’accessibilità , sopralluogo della Fand - L’aeroporto di Rimini e San Marino “Federico Fellini” supera la “verifica dell’accessibilità ”. Giovedì mattina una delegazione della Fand (Federazione delle associazioni nazionali delle persone con disabilità ) ha esaminato ogni dettaglio del percorso che i passeggeri svolgono per imbarcarsi.

Potere al Popolo manifesta a Rimini: "Fermiamo la guerra, no a operazioni militari all'aeroporto Fellini" - Lunedì pomeriggio, 23 giugno, Potere al Popolo, Opposizione studentesca d'alternativa e altre realtà sociali e militanti riminesi hanno partecipato al presidio lanciato dal Coordinamento Disarmiamoli, "in risposta all’escalation bellica israelo-statunitense contro l’Iran e alla prospettiva.

Consiglio comunale, ok al bando per la nuova piscina di Viserba. Investimenti anche su aeroporto Fellini e viabilità - Il consiglio comunale di Rimini ha approvato ieri, 15 luglio, con 21 voti favorevoli, un contrario e quattro astenuti la delibera relativa alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione della nuova piscina comunale di Viserba.

Aeroporto ‘isolato’ dalla città. Il sindaco: "Servono bus e ... - Il sindaco: "Servono bus e navette per portare i passeggeri negli hotel" Troppo pochi i collegamenti dal ’Fellini’ per la zona mare e il centro, il Comune ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Riviera unita per l’aeroporto. Al Fellini 3 milioni di euro e un grande evento per il 2026 - Il capoluogo guida un piano triennale per promuovere lo scalo con campagne mirate e l’organizzazione di Routes Europe. Come scrive msn.com