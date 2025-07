Barrenechea Benfica ci guadagna anche… la Juve! Quanto incasseranno i bianconeri dalla percentuale sulla futura rivendita

Barrenechea Benfica, ci guadagna anche. la Juve! Quanto incasseranno i bianconeri dalla percentuale sulla futura rivendita. I dettagli dell’affare. La Juventus incassa una plusvalenza grazie al trasferimento di Enzo Barrenechea  al Benfica  per una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Come riportato da Gazzetta dello Sport, la cessione del centrocampista argentino porta nelle casse bianconere circa 1 milione di euro, grazie alla percentuale che la Juventus deteneva sulla futura rivendita del giocatore. Barrenechea, classe 2001, era arrivato alla Juventus nel 2020 dal Sion  e dopo un anno in prestito al Valencia, era stato ceduto all’ Aston Villa  nell’estate del 2024 come parte dell’affare che aveva portato Douglas Luiz  a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Barrenechea Benfica, ci guadagna anche… la Juve! Quanto incasseranno i bianconeri dalla percentuale sulla futura rivendita

