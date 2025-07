Milano – Dai fascicoli d’indagine della Procura di Milano, spunta ancora una volta il nome di Stefano Boeri, l’architetto famoso in tutto il mondo per aver progettato il Bosco Verticale. Questa volta – la terza in due anni – risulta tra gli indagati della nuova inchiesta per corruzione e falso  legata che ha giĂ portato a una richiesta di arresto per sei persone, tra cui l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi e il magnate dell’immobiliare Manfredi Catella, che ha fondato e amministra il gruppo Coima, una societĂ che negli ultimi ha avviato decine di progetti in tutta la cittĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Stefano Boeri è di nuovo indagato. Il Pirellino, la Beic e il Bosconavigli: tutti i guai dell'archistar del Bosco Verticale