La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 42 anni trovato in possesso di 30 kg di cocaina. I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno effettuato, nei giorni scorsi, una perquisizione presso una ditta sita a Rosarno. Durante l’attività di polizia giudiziaria, estesa anche nel giardino adiacente, è stata individuata una statua, realizzata con un particolare meccanismo di apertura e chiusura, al cui interno erano occultati ben 30 kg di cocaina. Proseguendo con le perquisizioni nelle abitazioni limitrofe e nelle loro pertinenze, è stato rinvenuto anche diverso materiale per il confezionamento e per la conservazione della sostanza stupefacente e la somma di 25. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gioia Tauro, 30 chili di cocaina nascosti dentro una statua: il video della polizia