Jannik Sinner la rabbia di Elena Pero | Accusa assurda mi ferisce

Ha commentato una delle pagine di sport più importanti della storia per l’Italia, si è emozionata e ha fatto emozionare milioni di italiani. Lei è Elena Pero, voce del tennis su Sky da oltre 25 anni, intervistata dal Corriere della Sera dopo aver raccontato il primo Wimbledon vinto da un italiano, il fenomeno Jannik Sinner numero uno al mondo: “Non pensavo di emozionarmi tanto. Sinner è un’onda hawaiana, enorme: dobbiamo tutti imparare a gestirla. E mi chiedo: ‘Cosa c’entro con tutto questo?’”. Non un inedito per lei, che quattro anni fa commentò anche la finale tra Novak Djokovic ed il nostro Matteo Berrettini, quella volta purtroppo senza alloro finale: “Quattro anni fa ero più agitata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la rabbia di Elena Pero: "Accusa assurda, mi ferisce"

In questa notizia si parla di: sinner - jannik - elena - pero

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

#JannikSinner Polemica sulla telecronista della finale di #Wimbledon #ElenaPero: interviene #AdrianoPanatta Vai su Facebook

#Wimbledon semifinale Jannik #Sinner vs Novak Djokovic ? Centre Court dopo Fritz-Alcaraz (nb 17:00) esclusiva @SkySport Uno streaming @NOWTV_It ? Elena Pero e @paolobertolucci Vai su X

Elena Pero e la vittoria di Sinner a Wimbledon: «Jannik è un'onda, impensabile un'emozione così»; Elena Pero racconta il trionfo di Sinner: “Altro che stile british, stavo per piangere”; Sinner in tv: i vizi capitali dei telecronisti e le polemiche (superflue) su Elena Pero.

Elena Pero: «Con Sinner un'emozione enorme, sarò sempre grata a Rino Tommasi. I commenti sui social? Troppa cattiveria, non li leggo» - La sua voce, insieme a quella di Paolo Bertolucci, ha raccontato uno dei momenti più alti della storia dello sport del nostro Paese: il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, il primo ... msn.com scrive

Wimbledon, Aldo Grasso difende le telecronache di Elena Pero: “Criticata ingiustamente dai soliti idioti da tastiera” - Wimbledon | Il noto critico televisivo elogia il lavoro e lo stile della prima voce di Sky Sport: "Si tratta di polemiche superflue: è brava, preparata, imparziale e non cede agli eccessi del ... Come scrive ubitennis.com