Aoup record di trapianti di fegato | da gennaio raggiunta quota 100

Pisa, 16 luglio 2025 – Sono stati raggiunti i 100 trapianti di fegato il 12 luglio scorso nell’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’ Aoup, unico centro trapianti di fegato in Toscana. E la scorsa settimana, nelle giornate di lunedì e martedì, in 36 ore di maratona chirurgic a, ne sono stati eseguiti 5 grazie innanzitutto all’infinita generosità di chi ha disposto in vita la donazione dei propri organi. Ovviamente il tutto è stato possibile con un grande sforzo organizzativo e professionale collettivo, che implica dedizione, competenza e sacrificio da parte del personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo di tutte le strutture specialistiche che collaborano al percorso trapiantologico e grazie all’efficienza della struttura donativa della Regione Toscana che ha sviluppato, con l’Ott-Organizzazione toscana trapianti, uno dei più efficienti e sicuri sistemi per la valutazione e donazione d’organi al mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aoup, record di trapianti di fegato: da gennaio raggiunta quota 100

