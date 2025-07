Raccontare il patrimonio della città ai bambini con un libro illustrato | l' iniziativa del Comune di Avellino

Un libro illustrato e interattivo pensato per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni affinché possano conoscere, divertendosi, il patrimonio storico, artistico e architettonico della città. guidato da due protagonisti: Rita e Modestino. È l'iniziativa presentata questa mattina, nell'aula consiliare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

