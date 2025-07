Gaza Ghf incolpa Hamas per l’ennesima strage al centro aiuti di Khan Younis

Sono morte 20 persone nella mattinata del 16 luglio a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, durante un affollamento in un’area dove venivano distribuiti aiuti umanitari. Secondo quanto riportato dalla Fondazione umanitaria di Gaza (Ghf), 19 persone sarebbero morte calpestate, mentre una è deceduta a causa di un accoltellamento. La Ghf, citata dal Times of Israel, ha attribuito la responsabilitĂ dell’accaduto a soggetti legati ad Hamas: «Abbiamo ragioni credibili per ritenere che elementi armati e affiliati ad Hamas abbiano deliberatamente fomentato i disordini». La fondazione ha aggiunto che si tratta di un episodio che si inserisce in una tendenza piĂą ampia e preoccupante, alimentata da «falsi messaggi sulle aperture dei siti di aiuto, tra cui Wadi Gaza e Tal Sultan», diffusi tramite Telegram e altri canali, che avrebbero spinto masse di persone verso aree chiuse, generando caos e violenze. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, Ghf incolpa Hamas per l’ennesima strage al centro aiuti di Khan Younis

In questa notizia si parla di: gaza - hamas - aiuti - khan

