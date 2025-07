Moto si schianta contro un' auto morto un 45enne ad Aci Castello

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un motociclista di 45 anni, C.T., che si è scontrato con un'auto ad Aci Castello, riportando gravissime lesioni. Nonostante l'intervento sul posto dei soccorritori del 118, l'uomo è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

