Damiano | i Måneskin possono tornare ma solo a una condizione

A meno di un anno dalla pausa ufficiale, i Måneskin tornano al centro dell'attenzione. A rilanciare l'ipotesi di una reunion è proprio Damiano David, frontman della band, che in un'intervista alla rivista britannica NME ha dichiarato: "Una riunione? Solo a una condizione: dobbiamo essere tutti ben riposati e fare qualcosa che sentiamo davvero, che non sembri un lavoro ". Le sue parole arrivano dopo un debutto da solista che non ha avuto l'impatto sperato. Il disco Funny Little Fears ha ottenuto risultati modesti, soprattutto se paragonati al successo internazionale dei Måneskin con Rush! nel 2023.