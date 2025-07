Catania | Sturaro lavorerà con i giovani a Norcia pure Biagianti

Stefano Sturaro è pronto ad intraprendere un nuovo percorso rossazzurro: il Catania gli affiderà la guida di una squadra del nostro vivaio e l’ex centrocampista metterà a disposizione dei giovani la straordinaria esperienza vissuta nell’arco della prestigiosa carriera da calciatore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catania - sturaro - giovani - lavorerà

Le biblioteche aperte in città per studiare e lavorare da remoto a Piacenza; La nuova avventura di Sturaro: guiderà una squadra del vivaio del Catania; Catania, Toscano: Sturaro recupera, in porta ancora Farroni. Usciamo da questo momento.