Usa incendi divampano in Oregon | l' intervento dell' elicottero dei vigili del fuoco

La contea di Jefferson, in Oregon, alle prese con diversi incendi boschivi. Le autorità hanno invitato alla cautela nei pressi del personale antincendio e delle attrezzature nella zona. Si consiglia agli automobilisti di rallentare e di seguire i segnali di pericolo stradale. Nelle immagini l’intervento di elicottero dei vigili del fuoco che getta acqua sulle fiamme. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, incendi divampano in Oregon: l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: incendi - oregon - intervento - elicottero

