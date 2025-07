LoopArc | l’album Classic Not reinventa la musica classica

Il 19 settembre esce “Classic (Not)” di LoopArc: violino e violoncello tra elettronica e improvvisazione, da Vivaldi a Shostakovich in chiave contemporanea. Attingendo alla tradizione, ma volgendo lo sguardo verso il futuro, LoopArc, innovativo duo di archi, affronta la musica come un linguaggio espressivo, dove il violino ed il violoncello accompagnano l’ascoltatore in un viaggio nel tempo, nello spazio e nelle emozioni. L’eclettico violino di Stefano Zeni e il fantasioso violoncello di Marco Remondini creano una sonorizzazione innovativa: partendo dalla musica classica, i due musicisti reinterpretano i brani del repertorio classico con una loro visione alternativa, tra elettronica, suoni originali ed improvvisazioni, dando vita ad una coinvolgente tavolozza di colori in musica fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

