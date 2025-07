Lookman-Inter contatto con gli agenti! Ma in Spagna un club resta in corsa

L’Inter ha deciso di rompere gli indugi e tentare l’assalto per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta, reduce da un’altra stagione da protagonista, è uno dei nomi piĂą caldi del mercato nerazzurro. IN ATTACCO – Nelle ultime ore, ci sarebbero stati nuovi contatti tra la dirigenza dell’ Inter e gli agenti dello stesso Lookman, che ha giĂ manifestato gradimento per un trasferimento a Milano. Un apprezzamento che alimenta le speranze della societĂ nerazzurra, pronta a intensificare i tentativi per convincere l’Atalanta a trattare. Il club bergamasco, infatti, non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi giocatori piĂą determinanti e continua a mantenere alta la valutazione, complice anche il contratto in essere fino al 2026. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman-Inter, contatto con gli agenti! Ma in Spagna un club resta in corsa

In questa notizia si parla di: inter - lookman - agenti - contatto

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

La replica di Ivan Zazzaroni: “Lookman prima scelta di Chivu per l’Inter, distanza di 10 mln tra domanda e offerta” Vai su X

Lookman, quale futuro ? Il Napoli può clamorosamente inserirsi nella corsa ma solo se per la punta i costi saranno contenuti. Idealmente, meglio Lucca con l'atalantino o Núñez con Ndoye? Vai su Facebook

Zazzaroni replica a Romano e ribadisce: “Lookman prima scelta Inter”. E fa le cifre!; L'Inter ci prova per Klaassen: sarà ultimo colpo?; Ausilio a Londra, importante incontro di mercato.

CdS - L'Inter piomba su Lookman! È lui la priorità per l'attacco, l'Atalanta ha già fatto il prezzo - Clamorosa notizia del Corriere dello Sport: l'Inter piomba su Ademola Lookman, 52 gol in tre anni nell'Atalanta. Riporta msn.com

Mercato Inter, Lookman è la priorità: Chivu lo vuole ma servono 50 milioni - È Ademola (52 reti in 3 anni con Gasperini) la prima scelta dei nerazzurri, ma la richiesta dell’Atalanta è alta. Secondo msn.com