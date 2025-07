Solo l’ autopsia, prevista per giovedì 17 luglio, potrà chiarire con precisione le cause della morte del bambino di 5 mesi deceduto nella notte tra domenica e lunedì all’ ospedale Perrino di Brindisi. L’incarico sarà affidato dal magistrato Livia Orlando, e l’esame autoptico sul corpicino sarà eseguito lo stesso giorno per fornire una risposta al dramma che ha colpito una famiglia in vacanza in Puglia. Il piccolo era arrivato da Alatri, in provincia di Frosinone, con i genitori e la sorellina per trascorrere qualche giorno in un resort sul litorale di Carovigno, nel brindisino. Un soggiorno che doveva essere di relax si è trasformato in tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Muore così a 5 mesi, nel lettone dei genitori: tragedia in Italia, la scena spaventosa