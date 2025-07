Rapina su treno a Milano turista americano aggredito e accoltellato

Sulla tratta del Trenord Melegnano-Bovisa un giovane turista americano ha subito una violenta rapina con arma da taglio. Il capotreno ha dichiarato che un gruppo di aggressori di origine nordafricana, hanno puntato un coltello alla gola del ragazzo, ferendolo dalla spalla sinistra a quella destra in maniera preoccupante. I malviventi hanno strappato e rubato la collana d'oro del passeggero, per poi scendere alla fermata di San Giuliano Milanese, facendo disperdere le proprie tracce. Gli inquirenti. Sulla scena è intervenuta la Polfer, che ha avviato le indagini per identificare i rapinatori. Le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza e raccogliendo quante più testimonianze possibili dei passeggeri presenti durante l'accaduto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Rapina su treno a Milano, turista americano aggredito e accoltellato

