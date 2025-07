Calciomercato Inter derby toscano per un giocatore nerazzurro | spuntata una nuova pretendente

Calciomercato Inter, inizia l’asta per un giocatore della squadra di Chivu: le novità in vista della prossima stagione di Serie A. Una delle situazioni più spinose da sbrogliare a Milano è quella legata al calciomercato Inter. Uno dei dossier aperti in casa Inter in questa sessione estiva di mercato riguarda le uscite a centrocampo, e tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, arrivato due anni fa dall’Empoli, non ha trovato la continuità sperata in nerazzurro e potrebbe ora cambiare aria per rilanciarsi altrove. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina è attualmente in pole position, con Stefano Pioli – tornato ad allenare i viola – che ha espresso gradimento per il giocatore, vedendolo come un profilo utile per il ruolo di mediano in un centrocampo a due. 🔗 Leggi su Internews24.com

