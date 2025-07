Superman ha generato un massiccio aumento delle adozioni dei cani randagi.

Krypto potrebbe non essere un cane particolarmente bravo, ma l’adorabile super-cagnolino in prestito a Superman  sembra aver riscosso un grande successo tra il pubblico. Ci sono state delle reazioni negative quando è stato rivelato che Krypto sarebbe apparso nel Superman di James Gunn. Sebbene il cane con il mantello sia un pilastro dei fumetti, molti fan hanno ritenuto che includere un personaggio così stravagante potesse essere un passo verso una comicità troppo caricaturale. Le bizzarrie di Krypto non sono state certamente apprezzate da tutti, e il cane si è chiaramente rivelato un momento clou per molti spettatori. 🔗 Leggi su Cinefilos.it