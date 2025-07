Segui il tavolo finale del Main Event WSOP su Gazzetta

Ultimo tavolo ma penultimo atto del torneo più importante dell'anno. Restano in corsa 9 pretendenti. In palio, titolo, braccialetto e un assegno da 10 milioni di dollari. I 9 finalisti si sono già garantiti un premio minimo a sette cifre. Leo Margets può fare la storia. Segui l'action sul nostro sito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Segui il tavolo finale del Main Event WSOP su Gazzetta

In questa notizia si parla di: segui - tavolo - finale - main

Dopo un mese intenso, ricchissimo di gol e spettacolo, stasera si concluderà la prima storica edizione del #MondialeperClub @fifaclubworldcup La squadra di @sportmediaset è pronta a raccontarvi la #finale su Canale5 dalle 21.00 e a seguire non perdetevi Vai su Facebook

WSOP 2025, ecco il tavolo finale del Main Event: Leo Margets nella storia; Wsop Main Event 2025, Margets, Mizrachi e Hallbert per un final table da sogno; Segui il Main Event EPT Montecarlo dalle 13.00 in streaming il final table con commento in italiano!.

Segui il tavolo finale del Main Event WSOP su Gazzetta - A Las Vegas manca davvero poco all'incoronazione del campione del Mondo. Come scrive gazzetta.it

WSOP 2025, ecco il tavolo finale del Main Event: Leo Margets nella storia - Il Main Event delle WSOP 2025 in corso a Las Vegas entra nella fase decisiva: definito infatti il tavolo finale, con 9 giocatori che si sfidano per il titolo di campione del mondo. Si legge su tuttosport.com