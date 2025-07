Antigone e i danzatori di Pina Bausch e Antonin Monié dall' Opera di Parigi al Teatro Argentina

La programmazione del Teatro Ostia Antica Festival si arricchisce della nuova creazione internazionale firmata dal talento norvegese Alan Lucien Øyen, visionario coreografo all’avanguardia nella reinvenzione dei linguaggi della scena, che debutta con Antigone, dal 22 al 24 luglio in prima. 🔗 Leggi su Romatoday.it

’Antigone’, dramma d’oggi. In scena teatro-carcere - Gli attori-detenuti dell’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano si incontrano con 25 studenti dell’Ateneo di Bologna.

Mariana Falace: “Il cinema? Imparerà a fidarsi di me. E voglio portare Antigone a teatro” - L'attrice è tra i protagonisti della serie Netflix, Sara - La donna nell'ombra, al fianco di Teresa Saponangelo.

Il mito di Antigone rivive al Teatro Al Convento: in scena Maria Milasi e Americo Melchionda - Mercoledì 18 giugno, alle 21, al Teatro al Convento di Palermo, in via Castellana Bandiera, 66, va in scena “Antigone il sogno della farfalla”, scritto da Donatella Venuti e interpretato da Maria Milasi e Americo Melchionda che ne cura la regia.

TEATRO OSTIA ANTICA FESTIVAL - Il senso del passato Lo spettacolo "Antigone" di Jean Anouilh, diretto da Roberto Latini e in programma prossimamente al Teatro romano di Ostia, ha registrato il tutto esaurito. Ringraziamo il pubblico per la partecipazio

Teatro Ostia Antica Festival - Il senso del passato; Prima mondiale per Antigone regia e coreografia di Alan Lucien Øyen; Al via a Roma la prima edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Il Senso del Passato.

'Antigone' al Teatro Argentina: classico e moderno in scena a Roma - Assisti ad ANTIGONE al Teatro Argentina di Roma: un'opera teatrale moderna che esplora temi classici in un contesto storico. mentelocale.it scrive

Antigone apre la stagione del teatro romano - Sarà ‘Antigone’ proposta dalla Compagnia del Buio e Tutto Danza per la regia di Corinna Urbani, ad aprire la stagione ... Come scrive msn.com