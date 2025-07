LIVE Nuoto di fondo 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | Taddeucci non si ferma! E’ d’argento alle spalle di Johnson

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE DALLE 7.00 12.18: Johnson ha fatto quasi tutta la gara in testa ed ha portato a casa il successo, da favorita. Non ha avuto paura a fare da punto di riferimento. Bravissima Ginevra Taddeucci a tenere il ritmo dell’australiana, è stata una gara ad eliminazione, staccatissime le avversarie, tutte tranne la monegasca Pou che è di bronzo, prima medaglia importante per lei da monegasca 12.17: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO TADDEUCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! IMPRENDIBILE L’AUSTRALIANA MOESHA JOHNSON CHE HA FATTO VOLATA DI TESTA COME PREFERISCE 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci non si ferma! E’ d’argento alle spalle di Johnson

In questa notizia si parla di: diretta - taddeucci - nuoto - fondo

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: 10 km femminile, Taddeucci e Pozzobon ci provano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Taddeucci e Pozzobon in gara nella 10 km dalle 9.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI NUOTO DI FONDO MASCHILE DALLE 14.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Taddeucci e Pozzobon nelle prime posizioni a un terzo di gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI NUOTO DI FONDO MASCHILE DALLE 14.

DIRETTA LIVE - Si apre con la 10 km femminile, distanzaq olimpica, il programma del nuoto in acque libere ai Mondiali 2025. Per l'Italia la carta da medaglia è la vice campionessa europea e bronzo di Parigi 2024 Ginevra Taddeucci. Barbara Pozzobon per st Vai su Facebook

Amici dell' #italnuoto e #italfondo Vai su X

LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: il forcing di Taddeucci e Johnson nel secondo giro; LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri infinito! E’ argento iridato alle spalle di Wellbrock; Dove vedere in tv la 10 km maschile di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara.

Diretta 10 Km fondo/ Streaming video Rai 2: Paltrinieri per lo squillo! (Mondiali nuoto 2025, oggi 16 luglio) - Diretta 10 Km fondo streaming video Rai 2: Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli competono nella gara in acque libere ai Mondiali nuoto 2025. Segnala ilsussidiario.net

Mondiali nuoto 2025, il programma di oggi 16 luglio e dove vederli in tv - Oggi mercoledì 16 luglio a Singapore c'è stato il trionfo di Gregorio Paltrinieri, argento nella 10km. lapresse.it scrive