Pisa nuovo rinforzo per Gilardino | si accelera per Denoon l’ufficialità attesa a ore

Il Pisa pronto a chiudere per Daniel Tyrell Denoon: il difensore svizzero è arrivato in città , chiusura attesa a breve Il Pisa accelera sul mercato e conferma l’arrivo di Daniel Tyrell Denoon, difensore centrale classe 2002 proveniente dallo Zurigo. Sebbene l’ufficialità manchi ancora per questioni burocratiche, il calciatore ha già firmato un contratto fino al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisa, nuovo rinforzo per Gilardino: si accelera per Denoon, l’ufficialità attesa a ore

In questa notizia si parla di: pisa - denoon - accelera - ufficialitÃ

Il Pisa accelera sul mercato: preso Denoon, più vicino Vignolo - La settimana nerazzurra inizia con un colpo chiuso e un altro in dirittura d'arrivo sul mercato. Un po' a sorpresa, dopo che per diversi giorni erano circolati i nomi del tedesco Siebert e dell'argentino Troilo (per i quali, peraltro, il Pisa ha effettivamente formulato due proposte di acquisto.

Il Pisa accelera sul mercato: preso Denoon, più vicino Vignolo.