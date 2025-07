Temptation Island 2025 cambia la programmazione | doppio appuntamento su Canale 5

Prosegue a gonfie vele la nuova edizione di Temptation Island 2025, il viaggio nei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Gli ascolti record della prime due puntate ha spinto Mediaset a bissare l’appuntamento la prossima settimana. Ecco come cambia la programmazione del reality su Canale 5! Temptation Island 2025 prossime puntate: doppio appuntamento su Canale 5. Non c’è estate senza Temptation Island! Anche quest’anno il pubblico italiano premia il reality show dei sentimenti firmato Fascino con ascolti record che sfiorano i 3milioni di telespettatori! Numeri da capogiro per la rete di Pier Silvio Berlusconi che ha pensato di raddoppiare l’appuntamento di Temptation Island 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it Š Superguidatv.it - Temptation Island 2025, cambia la programmazione: doppio appuntamento su Canale 5

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Mister Movie | Caos Temptation Island 2025: Mediaset Corri Ai Ripari Per Salvare L’estate! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Temptation Island cambia programmazione e raddoppia l’appuntamento, ecco quando! - Temptation Island torna con due puntate consecutive il 23 e 24 luglio. mondotv24.it scrive

Temptation Island 2025: anticipazioni puntata 17 luglio, colpi di scena - Anticipazioni Temptation Island 2025 del 17 luglio: nuovi colpi di scena per le 7 coppie. Lo riporta lifestyleblog.it