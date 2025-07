Gaza la mappa di Oxfam | Così Israele ha stipato due milioni di persone in pochi chilometri quadrati

“I punti di distribuzione di aiuti sono centri di caos, dove ogni giorno avvengono massacri e sparatorie. Per arrivarci, le persone devono entrare in zone militari. Lì per muoversi in sicurezza dovrebbero accordarsi con l’esercito israeliano. Ma la maggior parte dei palestinesi non ha questo lusso”. Chris Mc Intosh è consulente per la risposta umanitaria a Gaza di Oxfam. In questo video mostra chiaramente l’attuale geografia della Striscia, dove due milioni di palestinesi sono stipati in aree di pochi chilometri quadrati. Come si vede dalla mappa, ormai le aree militari, le zone cuscinetto e di evacuazione occupano insieme l’80% del territorio (le aree in viola). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la mappa di Oxfam: “Così Israele ha stipato due milioni di persone in pochi chilometri quadrati”

I bombardamenti israeliani hanno distrutto le infrastrutture di Gaza comprese le fogne. Questo è particolarmente pericoloso per gli ospedali, e mette i pazienti a rischio infezioni, come spiega in questo video il pediatra Al-Farra dell'ospedale Nasser.

"Gaza sta vivendo un incubo, di cui non si intravede la fine. Le scorte di aiuti e beni di prima necessità sono quasi esaurite e mezzo milione di persone sono ancora in fuga".

Oxfam denuncia la gravissima emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza: oltre 500mila persone in fuga, aiuti bloccati da Israele e nessun luogo sicuro dove rifugiarsi.

