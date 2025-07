Cisterna di Latina, 28 febbraio 2018, sono le sei del mattino. Antonietta Gargiulo esce di casa per andare al lavoro, come ogni giorno, scende nel garage, saluta le figlie, Alessia e Martina, ancora a letto. Una routine come tante, ma quella mattina tutto cambia per sempre. Ad attenderla nel buio c’è Luigi Capasso, il marito da cui si stava separando, è un carabiniere, armato della sua pistola d’ordinanza. Le spara tre volte, colpendola all’addome, alla spalla, al volto. Poi sale in casa e uccide le loro figlie: Martina, la più piccola, dormiva nel lettone; Alessia era già in piedi, stava preparando lo zaino per andare a scuola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Una pistola restituita, due bambine uccise. Lo stato: nessun colpevole