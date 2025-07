Mobilità annuale ATA | precedenze preferenze e regole da seguire

Dal 14 al 25 luglio 2025 il personale ATA può presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione. Le regole, fissate dal nuovo CCNI 202528, introducono un calendario unico per ATA e docenti. Obbligatorio seguire le istruzioni per la corretta compilazione delle domande, comprese quelle sulle precedenze e sull’ordine delle preferenze territoriali Domanda, punteggi e preferenze . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: preferenze - precedenze - regole - seguire

Graduatorie concorsi docenti: dati riserve, precedenze e preferenze in un’area riservata. Novità Decreto PA 2025 - Una delle novità apportate al reclutamento del personale scolastico è la "maggiore trasparenza" delle graduatorie dei concorsi.

Assegnazioni provvisorie 2025, docenti e ATA: preferenze, precedenze e non solo. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Mercoledì 16 luglio alle 12:30 - C'è tempo fino al 25 luglio per presentare la domanda di mobilità annuale per il personale scolastico (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni).

Assegnazioni provvisorie 2025, docenti e ATA: preferenze, precedenze e non solo. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Mercoledì 16 luglio alle 12:30 - C'è tempo fino al 25 luglio per presentare la domanda di mobilità annuale per il personale scolastico (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni).

Assegnazione provvisoria docenti 2025/26: non si può chiedere nel comune di titolarità ; Novità riserve e preferenze nei concorsi pubblici; Mobilità 2025-28, le novità con il nuovo contratto integrativo (SCHEDA E COMMENTO).

Mobilità annuale ATA 2025, preferenze e precedenze: come fare la domanda cartacea? QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola Rua) [VIDEO] - C'è tempo fino al 25 luglio per presentare la domanda (cartacea) di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale ATA in vista dell'anno scolastico 2025- Secondo orizzontescuola.it

Quali sono le regole più importanti da seguire in strada? La parola ... - NAPOLI – Guardarsi intorno ed essere concentrati anche quando si è a piedi, dare la precedenza, guardare sempre negli specchietti e, soprattutto, evitare di bere o di usare sostanze ... Segnala diregiovani.it