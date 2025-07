Vittoria Ceretti ha conquistato Parigi con un mini dress nero perfetto per uno stile off-duty minimal e chic

Il fascino della semplicità non ha rivali e Vittoria Ceretti lo sa bene. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, la supermodella italiana ha incantato Parigi con un look semplice ma assolutamente impeccabile. Protagonista dell'outfit? Un mini dress nero dalla linea essenziale, perfetto esempio di eleganza minimal. A completare il look: ballerine flat, un blazer nero coordinato, una mini bag a spalla e un paio di occhiali da sole oversize. Un ensemble total black che conferma quanto lo stile off-duty possa essere sinonimo di classe, soprattutto se indossato con la disinvoltura di una top model.

