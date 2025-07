Lioni lavoratrici e lavoratori della Coop chiedono l' intervento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

La vergognosa situazione in cui versano gli operatori ed operatrici ha portato, dopo le tante azioni sindacali e legali, alla presente interrogazione a risposta scritta. On. Franco MARI. - Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: made - imprese - italy - lioni

Presentata al ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo dedicato al Palio di Siena - SIENA – È stato pr esentato a Roma, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il francobollo dedicato al Palio di Siena.

Successo per la Conferenza “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane” - Roma, 17 giugno 2025 – Si è svolta oggi con grande successo, nella prestigiosa cornice del Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), la conferenza organizzata dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) dal titolo “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane”.

Successo per la Conferenza “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane” - Si è svolta con grande successo, nella prestigiosa cornice del Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), la conferenza organizzata dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) dal titolo “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane”.

Lioni-Grottaminarda, nulla da festeggiare: «La Regione ora saldi i 6 milioni che vantano le imprese o i lavoratori resteranno a casa. Aspettare altri 3 mesi sarebbe una catastrofe; Open Fiber porta la banda ultra larga a Lioni: connesse 900 unità immobiliari.

Made in Italy, le nostre imprese fanno shopping all'estero - Sono state tante negli ultimi tempi le operazioni che hanno portato le aziende del nostro Paese a ... Riporta tg24.sky.it

Imprese e competenze per il made in Italy - MSN - Prende ufficialmente il via l’attività della Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la cultura d’impresa tra gli studenti e ... Scrive msn.com