elodie e andrea iannone il bacio che zittisce la crisi

Un'immagine intima per smentire le voci di rottura. Elodie e Andrea Iannone, inseguiti dalle ombre leggere di una presunta crisi, hanno risposto senza parole ma con un'immagine: un bacio intimo, condiviso nell'intimità e pubblicato a favore di follower via social, in un letto condiviso, come a dire che certi legami non hanno bisogno di essere spiegati, solo mostrati. Elodie e Iannone PH IG Una mossa precisa, forse meditata, che sembra spegnere le voci di un allontanamento e riportare la narrazione nel regno dei gesti veri, seppur mediati da uno schermo.

