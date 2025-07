“L’indagine ha mostrato una grossa sfiducia nei confronti dell’Amministrazione Pubblica e la necessità di recuperare non tanto un consenso, quanto una capacità di leggere l’amministrazione pubblica come propositiva e generativa. Da questo punto di vista le infrastrutture possono essere un grande volano, un grande strumento per aumentare la fiducia dell’opinione pubblica nel Paese e nella . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Infrastrutture: Grassi (Swg), ‘volano per aumentare fiducia opinione pubblica nel Paese’