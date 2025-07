Piogge e temporali in arrivo sulla Campania | allerta meteo della Protezione civile

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello "giallo" per piogge e temporali valido giovedì 17 luglio, dalle ore 11.00 fino alle ore 21.00. Le zone interessate dall'avviso sono: 2 (Alto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: piogge - temporali - campania - allerta

Maltempo in arrivo: previste piogge intense, temporali e vento forte - Il Friuli Venezia Giulia si prepara ad affrontare una giornata all'insegna del maltempo. Una perturbazione in arrivo da sud-ovest, alimentata da una depressione in approfondimento sull'Italia settentrionale, sta già interessando la regione con le prime precipitazioni e un rinforzo del vento.

Allerta meteo, temporali e piogge in arrivo: il Comune chiude parchi, spiagge e Pontile Nord - La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello "Giallo" per piogge e temporali, a partire dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani, martedì 6 maggio.

Torna il maltempo sull’Italia, piogge forti e temporali: le regioni a rischio - (Adnkronos) – Torna il maltempo sull'Italia. L'anticiclone che nei giorni scorsi ha regalato un anticipo d'estate ha infatti concluso la sua fase di stabilità .

Maltempo in #Campania: allerta gialla per tutta la giornata di oggi, lunedì 7 luglio. Temporali improvvisi, piogge intense, grandine e forti raffiche di vento potrebbero colpire nelle prossime ore diverse zone della regione. La Protezione Civile ha attivato l’allerta Vai su Facebook

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 23.59 di oggi, domenica 6 luglio, fino alle 23.59 di domani, lunedì 7 luglio, su tutta la Campania. Vai su X

Piogge e temporali in arrivo sulla Campania: allerta meteo della Protezione civile; Allerta meteo in Campania, rischio temporali e grandine; Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde.

Allerta meteo gialla domani in Campania: temporali, grandine e raffiche di vento nelle zone interne - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e ... Lo riporta ilmattino.it

Allerta meteo in Campania, arrivano i temporali giovedì 17 luglio - La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla in Campania per gran parte della giornata di giovedì 17 luglio: sono previste piogge intense ... fanpage.it scrive